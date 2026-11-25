टीम इंडिया के 'बेबी बॉस' कहे जाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में अपने बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि सब हैरान रह गए. दोहा के क्रिकेट ग्राउंड पर इंडिया-ए औ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच मुकाबले में उन्होंने महज 52 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया. इस दौरान उनके बल्ले से 28 छक्के और 7 चौके निकले.

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आईपीएल 2026 (IPL-2026) में अपनी विस्फोटक परफॉर्मेंस की दम पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया, तो वहीं किसी एक T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था. अगर संपत्ति की बात करें, तो अपने आईपीएल डेब्यू के साथ ही Vaibhav Suryavanshi करोड़पति बन गए थे और तब से लगातार ब्रांड एंडोर्समेंट, तमाम फॉर्मेट में क्रिकेट और इनामों के जरिए उनपर पैसों की बारिश हुई है. आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ के बारे में...

IPL ने वैभव को बनाया करोड़पति

वैभव सूर्यवंशी बिहार से आते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उन्होंने अब तक दो आईपीएल सीजन में खेला है और दोनों में ही उनके बल्ले से जैसे रनों की बरसात हुई, उनके ऊपर पैसों की बारिश भी होती गई. सिर्फ IPL के जरिए ही छोटी उम्र में वैभव करोड़पति क्रिकेटर बन गए.

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वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में IPL 2025 में डेब्यू किया था और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने वैभव के 30 लाख रुपये बेस प्राइस के मुकाबले नीलामी में उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद IPL 2026 में 15 साल की उम्र में वैभव को इसी प्राइस पर रिटेन किया गया यानी दो आईपीएल सीजन में उन्होंने 2.2 करोड़ रुपये कमाए.

लाखों रुपये तो इनाम में कमाए

आईपीएल में 1.1 करोड़ रुपये की फीस के अलावा उनकी ताबड़तोड़ इनिंग्स के चलते इनामों की बारिश भी होती रहती है, जिससे उन्हें लाखों रुपये मिलते रहे हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2026 IPL में उन्होंने सबसे ज्यादा छक्कों के लिए 10 लाख रुपये, 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन' बनने पर 10 लाख रुपये, 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द सीजन' रहने पर 15 लाख रुपये और ऑरेंज कैप जीतने पर 10 लाख रुपये का कैश प्राइस जीता था.

इसके अलावा अंडर-19 क्रिकेट समेत अलग-अलग फॉर्मेट के अन्य क्रिकेट के जरिए उन्हें मोटी कमाई होती है. Under-19 Cricket में खेलने पर उन्हें हर मैच के 20 हजार रुपये मिलते हैं. वैभव सूर्यवंशी की नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें, तो उनकी कुल संपत्ति करीब 4-5 करोड़ रुपये है.

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ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई

Vaibhav Suryavanshi Networth में जहां क्रिकेट के जरिए होने वाली उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा है, तो वहीं तमाम ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से भी उनकी तगड़ी इनकम होती है. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट इक्विपमेंट पार्टनरशिप के जरिए सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (SS) के साथ वैभव जुड़े हैं. कंपनी ने एक खास 'वैभव सूर्यवंशी एडिशन' बैट रेंज भी पेश की है.

इसके अलावा जाइडस वेलनेस (Zydus Wellness) के ब्रांड कॉम्प्लान (Complan) ने वैभव सूर्यवंशी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया था. गूगल पे (Google Pay) के एक ऐसे कैंपेन में वे नजर आते हैं. इन ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ बीते मई 2026 महीने में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सूर्यवंशी को राज्य के स्वास्थ्य विभाग का एंबेसडर बनाने की योजना का ऐलान किया था.



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