24 नवंबर यानी कल कार्तिक पूर्णिमा है. इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान, पूजा-पाठ और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा या पवित्र नदियों में स्नान से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यह दिन हरि-हर को समर्पित है. यानी इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा से लाभ मिलता है. कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है. इस मौके पर काशी समेत कई जगहों पर घाटों को दीपों से सजाया जाता है. आइए जानते हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है.

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कार्तिक पूर्णिमा 2026 कब?

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 23 नवंबर को रात 11 बजकर 42 मिनट से लेकर 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 2026 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी. इसी दिन पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा.

कार्तिक पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह के वक्त स्नान और दान करना विशेष शुभ माना गया है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और पूजा-पाठ करना लाभकारी माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-दान के बाद सुबह और शाम में पूजा व दीपदान के लिए भी अलग से मुहूर्त रहने वाला है.

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5 बजकर 03 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक (54 मिनट का मुहूर्त)

पूजा-पाठ का समय: सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 47 मिनट तक

चंद्रोदय का समय: शाम को करीब 5 बजे के बाद

प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 08 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 47 मिनट तक

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सुबह पूजा-पाठ के बाद शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा होगी. तीनों की पूजा के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना जाता है. पूजा-पाठ के दौरान भगवान फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप आदि अर्पित करने के बाद दीप दान करें. इस दौरान पवित्र नदियों के तक दीप जरूर जलाएं. यदि ऐसा संभव न हो तो घर के पास कुएं या जहां पानी की व्यवस्था है, वहां दीप जला सकते हैं. इसके अलावा घर की छत, रसोई, तुलसी के पौधे, दहलीज और भगवान के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं.

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान क्यों किया जाता है?

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की परंपरा सदियों पुरानी है. इस दिन नदी, सरोवर, मंदिर और घरों में दीपक जलाए जाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पवित्र स्थानों पर दीपदान करने से पुण्य मिलता है. श्रद्धालु गंगा घाटों पर मिट्टी के दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं. घरों में तुलसी के पौधे और मंदिर के सामने भी दीपक जलाया जाता है. दीपदान से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. दीपक को अंधकार दूर करने और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है. इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाने का विशेष महत्व बताया गया है.

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कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें स्नान और पूजा?

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है. अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थस्थल पर स्नान करें. अगर बाहर जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें. पूजा में दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, फूल और मिठाई अर्पित करें. इसके बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, वस्त्र, मिठाई या धन का दान करें.

शाम को घर के मंदिर और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं. अगर संभव हो तो किसी मंदिर, नदी या सरोवर पर भी दीपदान करें. चंद्रमा के दर्शन कर प्रार्थना करें. कार्तिक पूर्णिमा का दिन पूजा-पाठ, स्नान, दान और सेवा के जरिए आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का अवसर माना जाता है. इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्य करें. जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों के प्रति सद्भाव रखना भी इस पर्व की भावना से जुड़ा है.

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