कभी-कभी किसी कलाकार को पहचान उसे अपने दौर में नहीं, बल्कि कई दशक बाद मिलती है और कुछ ऐसा ही हुआ है. बंगाली सिंगर रूपा बिस्वास के साथ. उनके गाने को रिलीज के वक्त ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, जिसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे म्यूजिक से दूरी बना ली. आज वही बंगाली गाना दुनियाभर के गेमर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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यह बंगाली गाना 'आज शनिवार' है, जिसे सिंगर रूपा बिस्वास ने गाया है. साल 1982 में रिकॉर्ड हुआ यह गाना अब वीडियो गेम 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6' यानी GTA 6 के म्यूजिक का हिस्सा है. दुनियाभर में लोकप्रिय इस गेम में गाड़ी चलाते हुए जब खिलाड़ी रेडियो स्टेशन बदलते हैं, तो उन्हें एक ऐसी धुन सुनाई दे सकती है, जो चार दशक से भी ज्यादा पुरानी है. बंगाली भाषा में गाए गए इस गाने को गेम के वर्ल्डवाइड एफएम रेडियो स्टेशन पर जगह मिली है. यह स्टेशन दुनियाभर के अलग-अलग संगीत और कलाकारों को प्लेटफॉर्म देता है. इस तरह रूपा बिस्वास की आवाज अब उस अंतरराष्ट्रीय दर्शक वर्ग तक पहुंच रही है, जिसने शायद कभी बंगाली संगीत सुनने के बारे में सोचा भी न हो.

'आज शनिवार' करीब आठ मिनट लंबा गाना है. गाने की शुरुआत में ही इसका म्यूजिक एक अलग माहौल बनाता है. इसमें डिस्को की तेज लय है, लेकिन यह सिर्फ वेस्टर्न डिस्को म्यूजिक की नकल नहीं है. इसकी खासियत है कि इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्ययंत्रों और पश्चिमी संगीत का अनोखा मेल सुनाई देता है. सरोद की आवाज, तबले की थाप, इलेक्ट्रिक गिटार और बेस मिलकर ऐसा म्यूजिक तैयार करते हैं, जो एक तरफ 80 के दशक के डिस्को की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ उसमें भारतीय संगीत की अपनी पहचान भी बनी रहती है.

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इस गाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. रूपा बिस्वास कोलकाता की गायिका हैं. उन्हें बचपन से संगीत का शौक था और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी. साल 1981-82 के आसपास वह अपने भाई से मिलने कनाडा गई थीं. वहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में एक प्रोग्राम में उन्हें गाने का मौका मिला. इसी कार्यक्रम में मशहूर सरोद वादक आशीष खान और उनके भाई प्राणेश खान भी मौजूद थे. रूपा की आवाज और गायकी से प्रभावित होकर दोनों ने उनके साथ मिलकर म्यूजिक बनाने का प्रस्ताव रखा. आशीष खान ने इस एल्बम का संगीत तैयार करने और अरेंज करने में अहम भूमिका निभाई. इस तरह 'डिस्को जैज' नाम का एल्बम बना, जिसमें 'आज शनिवार' समेत तीन गाने और एक इंस्ट्रुमेंटल ट्रैक शामिल था.

यह रूपा का पहला और इकलौता एल्बम बना. उस दौर में भारत में डिस्को का खूब चलन था. बप्पी लाहिड़ी के संगीत से लेकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'डिस्को डांसर' तक एक बड़े सांस्कृतिक ट्रेंड में बदल रहा था लेकिन रूपा का यह एल्बम उस लोकप्रियता का फायदा नहीं उठा पाया.

साल 1982 में 'डिस्को जैज' रिलीज हुआ, लेकिन इसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. इसकी बहुत कम प्रतियां बिकीं और रूपा को वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी. धीरे-धीरे वह संगीत की दुनिया से दूर होती चली गईं. उनका पुराना रिकॉर्ड घर में रखे एक ट्रंक में पड़ा रहा. फिर कई साल बाद उनके बेटे देबायन सेन को घर की सफाई के दौरान यह रिकॉर्ड मिला. उस पर अपनी मां की पुरानी तस्वीर देखकर उन्हें पता चला कि मां का कभी एक एल्बम भी रिलीज हुआ था. यहीं से इस संगीत की दूसरी पारी शुरू हुई.

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पुराने रिकॉर्ड की तलाश करने वाले कलेक्टर्स और विदेशी डीजे तक यह गाना पहुंचने लगा. स्वीडिश डीजे एल्बियन वेनेबल्स ने इसे अपने सेट में बजाया. कनाडाई संगीतकार और डीजे डैन स्नैथ ने भी इसे अपने डीजे सेट और रेडियो टेलिकास्ट में शामिल किया. 2016 में गाने का एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ और धीरे-धीरे इसे सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी. साल 2019 में अमेरिकी म्यूजिक लेबल न्यूमेरो ग्रुप ने 'डिस्को जैज' को ओरिजिनल एनालॉग रिकॉर्डिंग से रीमास्टर करके आधिकारिक तौर पर दोबारा जारी किया. इस तरह एक ऐसा एल्बम, जो कभी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाया था. अब अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक कलेक्टर्स के बीच खास बन गया है.

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