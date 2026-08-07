8 अगस्त को बुद्धि और धन का महासंयोग, द्विद्वादश दृष्टि योग से 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Dwi-Dwadash- Drishti Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 8 अगस्त 2026 की दोपहर एक विशेष खगोलीय घटना घटित होने जा रही है. इस दिन बुध और मंगल की युति से द्विद्वादश दृष्टि योग का निर्माण हो रहा है, जो चार विशेष राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. यह दुर्लभ योग न केवल जातकों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा, बल्कि करियर और आर्थिक क्षेत्र में भी अप्रत्याशित सफलता के द्वार खोलेगा. आइए जानते हैं कि यह शक्तिशाली योग किन राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है.

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पंचांग के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजकर 59 मिनट पर मंगल और बुध के बीच यह विशेष दृष्टि योग बनेगा. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना गया है, जबकि मंगल साहस, भूमि और संपत्ति के प्रतीक हैं. इन दोनों ग्रहों का मिलन एक अत्यंत शुभ संकेत है, जो जातकों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के नए रास्ते भी खोलेगा.

इन 4 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा:

1. मेष राशि (Aries):

इस राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत फलदायी है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा, जिससे करियर में लाभ होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी का सुख मिल सकता है.

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2. मिथुन राशि (Gemini):

द्विद्वादश दृष्टि योग मिथुन राशि के लिए आय के नए स्रोत लेकर आ रहा है. बिजनेस में नए आइडियाज पर काम करना सफल होगा. विशेष रूप से मीडिया, आईटी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है. पुराने निवेश से भी अच्छा मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना है.

3. सिंह राशि (Leo):

सिंह राशि वालों के लिए यह समय मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट का रास्ता साफ होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे . आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio):

इस दौरान आपकी बुद्धि और विवेक आपको कठिन परिस्थितियों में जीत दिलाएंगे. व्यापार में बड़ा धन लाभ होने के योग हैं. नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को खुशखबरी मिल सकती है. साझेदारी में किए गए कार्यों से आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा.

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