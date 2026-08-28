Chandra Grahan 2026: करोड़पति बनाने आया है ये चंद्र ग्रहण, 4 राशि वाले साल के अंत तक होंगी बुलंदियों पर!

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त 2026 यानी आज लग चुके चंद्र ग्रहण और अग्नि पंचक के अनोखे संयोग से कुछ विशेष राशि के जातकों को शुभ और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने वाली है. यद्यपि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, फिर भी ग्रहों की स्थिति और गोचर परिवर्तन के कारण कुछ राशियों के लिए धन-धान्य और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे.
मेष राशि (Aries)
आर्थिक लाभ: आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर बनेंगे. नए व्यावसायिक सौदे (Business Deals) लाभदायक सिद्ध होंगे.
विशेष फल: वर्ष के अंत तक निवेश से बड़ा धन लाभ संभव है.
मिथुन राशि (Gemini)
करियर में उछाल: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.
धन आगमन: आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में भारी सुधार देखने को मिलेगा.
भाग्य का साथ: भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.
सिंह राशि (Leo)
पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि: समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा.
व्यापारिक मुनाफा: बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. विदेश या दूरदराज के क्षेत्रों से धन लाभ के योग हैं.
आर्थिक मजबूती: वर्ष के अंतिम महीनों में संपत्ति या वाहन खरीदने के शुभ अवसर बन सकते हैं.
धनु राशि (Sagittarius)
किस्मत का ताला खुलेगा: इस ग्रहण के प्रभाव से अटके हुए कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे.
नौकरी व करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या नए प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी.
धन-समृद्धि: वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी और बचत में वृद्धि होगी.
शुभ परिणामों को दोगुना करने के सरल उपाय
चंद्र मंत्र का जाप: ग्रहण काल के समय या उसके बाद ऊं सोमाय नमः अथवा ऊं नमः शिवाय का यथासंभव जाप करें.
दान-पुण्य: पूर्णिमा तिथि पर सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी, या सफेद वस्त्रों का दान जरूरतमंदों को करें.
शिव उपासना: सोमवार या पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जल और अक्षत (चावल) अर्पित करें.