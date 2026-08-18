Budh Asta 2026: बुध हुए अस्त! 32 दिन तक कष्ट झेलेंगी ये 5 अनलकी राशियां

Budh Asta 2026: बुध देव कर्क राशि में अस्त हो गए हैं. सूर्य जब भी बुध के नजदीक होते हैं, तो बुध अस्त हो जाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, बुध 18 सितंबर तक अस्त रहने वाले हैं. बुध का अस्त होना कुछ राशियों के लिए अशुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त होने से कुछ राशियों का संघर्ष बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि अस्त बुध अगले एक महीने किन राशियों को नुकसान दे सकता है.

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वृषभ राशि

बुध के अस्त होने के दौरान वृषभ राशि वालों को घर-परिवार से जुड़े मामलों में अतिरिक्त संयम रखना होगा. संपत्ति या वाहन से जुड़े निर्णय में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांचें. परिवार में बातचीत के दौरान गुस्सा या भावुक प्रतिक्रिया स्थिति बिगाड़ सकती है. बातचीत के दौरान अपने शब्दों को सोच-समझकर प्रयोग करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए खर्चों को नियंत्रित करना सबसे जरूरी रहेगा. अनावश्यक खरीदारी या अचानक होने वाले खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं. विदेश से संबंधित कार्य अटक सकते हैं. छात्रों की एकाग्रता भंग हो सकती है, जिससे शिक्षा के मोर्चे पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए. जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ कुछ काम अपेक्षा से अधिक समय ले सकते हैं. सरकारी या आधिकारिक कार्यों में छोटी गलती भी परेशानी पैदा कर सकती है. रिपोर्ट, आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच करना जरूरी रहेगा. बुध अस्त होने तक कोई बड़ा निवेश न करें. किसी को उधार पैसा न दें. कोई शुभ कार्य आरंभ न करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी. टैक्स, बीमा, साझा धन और लेन-देन से जुड़े विषयों में लापरवाही न करें. यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. कोई कानूनी दस्तावेज बिना पढ़े स्वीकार या साइन करना ठीक नहीं रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही से बचना चाहिए और किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए निजी और कारोबारी साझेदारी के मामले संवेदनशील रह सकते हैं. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी गलतफहमी भी तनाव बढ़ा सकती है. किसी नए समझौते में प्रवेश करने से पहले नियम और शर्तें स्पष्ट कर लें. मन में किसी बात को लेकर संदेह हो तो चुप रहने के बजाय बातचीत के जरिए स्थिति साफ करना बेहतर रहेगा.

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