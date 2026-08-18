BJP का सोशल मीडिया संयोजक बनाए जाने की जानकारी कैसे मिली? दीपक म्हस्के ने बताया

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. दीपक म्हस्के को बीजेपी ने सोशल मीडिया की बागडोर सौंपी गई है. बीजेपी सोशल मीडिया का संयोजक बनाए जाने के बाद आजतक से खास बातचीत में दीपक म्हस्के ने इसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का मंच चुनाव प्रचार, रणनीतियां बनाने और नैरेटिव सेट करने में काम कर रहा है.

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दीपक म्हस्के ने नई जिम्मेदारी के लिए बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि चुनौतियां बड़ी हैं. सोशल मीडिया पर हर रोज मंच बदलता है, हर रोज नई चीजें होती हैं और नई टेक्नोलॉजी आती है. उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम को लगातार अपडेट रहना पड़ेगा. बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रमुख ने कहा कि जिन विषयों पर हम कंटेंट बना रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग बहुत करनी होती है. वह कंटेंट बूथ स्तर तक पहुंच रहा है या नहीं.

उन्होंने अमित मालवीय के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन भी हम लेंगे. उनके काम को आगे बढ़ाएंगे और संगठन का जो भी निर्देश होगा, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. दीपक म्हस्के ने कहा कि जब आधिकारिक लेटर मिला, तब जानकारी मिली कि यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने लगा. इसके बाद हमने ऑफिशियल पेज पर जाकर देखा, उसमें नाम था. देखकर खुशी हुई.

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दीपक म्हस्के ने कहा कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हर रोज बदलता है. हमें लगातार अपडेट रहना पड़ेगा. कंटेंट्स क्या चल रहे हैं, नैरेटिव किस दिशा में जा रहे हैं, लगातार इस पर नजर रखनी होगी और उसके हिसाब से ही रणनीति बनानी होगी. उन्होंने कहा कि हम अपने ऑडियंस का वर्गीकरण कर उन तक और अच्छे से पहुंचेंगे. दीपक म्हस्के ने सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कंटेंट को लेकर सवाल पर कहा कि झूठ के पांव नहीं होते. झूठ तो झूठ ही होता है.

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उन्होंने कहा कि गलत चीजों को फैलने से रोकने के लिए जिस भी माध्यम का उपयोग करना होगा, हम करेंगे. गलत चीजें फैलाने में बीजेपी कभी आगे नहीं रहेगी. जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से जुड़े एक सवाल पर दीपक म्हस्के ने कहा कि हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे. कौन इनके पीछे है, यह सब समझने का प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर हम अपनी रणनीति तय करेंगे. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सोशल मीड़िया का प्लेटफॉर्म सबका है. सबको अपना नैतिक दायित्व समझना चाहिए.

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