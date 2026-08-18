दाम ही नहीं काम में भी टक्कर! Hilux में भी नहीं मिलते Scorpio Lifestyler के ये फीचर्स

Scorpio Lifestyler vs Hilux: भारत में लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का बाजार अब धीरे-धीरे ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. इसी सेगमेंट में महिंद्रा की आने वाली Scorpio Lifestyler और नई Toyota Hilux आमने-सामने खड़ी होने वाली हैं. दोनों ही पिकअप ट्रेडिशनल बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं. लेकिन असल लड़ाई कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेकर होने वाली है. महिंद्रा ने अपनी नई पिकअप ने कुछ ऐसी चीजें जोड़ी हैं, जो नई Hilux में भी नहीं मिलती हैं.

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महिंद्रा ने बीते दिनों Scorpio Lifestyler की कीमतों का ऐलान कर दिया है. कंपनी का कहना है कि, इसकी शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये से कम होगी. हालांकि, इसे अगले साल बिक्री के लिए लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने प्राइस को लेकर एक आउट लाइन जरूर दे दी है. दूसरी ओर Toyota Hilux को अपडेट कर बाजार में बिल्कुल नए अंदाज में लॉन्च किया गया है. जिसकी शुरुआती कीमत 31.99 लाख रुपये है. यानी दोनों की कीमतों में 12 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है.

Scorpio Lifestyler के मुकाबले Hilux में ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा. Photo: ITG



इंजन और परफॉर्मेंस

महिंद्रा ने अभी आधिकारिक तौर पर Scorpio Lifestyler के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि, ये 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन और 2.0 लीटर mStallion डायरेकट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. ये वही इंजन है जो आपको स्कॉर्पियो-एन में मिलता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा.

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Hilux के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर का फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 204 एचपी की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसके अलावा इसमें 4x2 और 4x4 का विकल्प मिलता है.

फीचर्स की जंग

अब बात करते हैं फीचर्स की. स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में कंपनी ने कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. जिसमें डैशबोर्ड के बीच में पोर्ट्रेट स्टाइल का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अलग-अलग टेरेन मोड शामिल हैं. इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, सराउंड व्यू कैमरा, लेवल-2 ADAS, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स इसे और बेहतर बनाते हैं.

वहीं Hilux में वायरलेस चार्जिंग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी टेरेन मोड्स, ओटीए अपडेट्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर मिलते हैं.





Scorpio Lifestyler को कंपनी तीन अलग-अलग एडिशन में पेश कर रही है. Photo: ITG

Hilux से अलग Lifestyler के ये 3 फीचर्स

1. रियर डिस्क ब्रेक

Scorpio Lifestyler में पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि नई Toyota Hilux अभी भी रियर ड्रम ब्रेक सेटअप के साथ आती है. रियर डिस्क ब्रेक Scorpio Lifestyler को ब्रेकिंग हार्डवेयर के मामले में थोड़ा ज्यादा मॉडर्न बनाता है. लगातार या बार-बार ब्रेक लगाने की स्थिति में डिस्क ब्रेक बेहतर तरीके से गर्मी बाहर निकाल सकते हैं. यहां दोनों लाइफस्टाइल पिकअप के बीच एक अहम मैकेनिकल अंतर देखने को मिलता है.

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2. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

Scorpio Lifestyler को एक और बढ़त मिलती दिख रही है. महिंद्रा की ओर से जारी टीजर और डिजाइन स्केच में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिखाई दिया है. वहीं नई Toyota Hilux में यह फीचर नहीं दिया गया है. इसका मतलब है कि रोजाना इस्तेमाल के दौरान टेंप्रेचर कंट्रोल करने में Scorpio Lifestyler ज्यादा आरामदायक साबित हो सकती है. महिंद्रा का फोकस सिर्फ दमदार डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि केबिन को ज्यादा फीचर-रिच बनाने पर भी नजर आ रहा है.

3. बड़ा अलॉय व्हील

दोनों पिकअप के बीच तीसरा बड़ा अंतर इनके पहियों का है. Scorpio Lifestyler में 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि नई Hilux में कंपनी ने 17 इंच के रिम्स का इस्तेमाल किया है. बड़े 18 इंच के पहिये Scorpio Lifestyler के मस्कुलर डिजाइन को और दमदार बनाते हैं और सड़क पर इसे ज्यादा एग्रेसिव स्टांस देते हैं. दूसरी तरफ Hilux अपने 17 इंच के सेटअप के साथ ज्यादा ट्रेडिश्नल अप्रोच बनाए रखती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि Scorpio Lifestyler हर मामले में Hilux से आगे निकल जाती है. Hilux की सबसे बड़ी ताकत उसका दशकों का विश्वास है. वहीं महिंद्रा भारत में इस सेगमेंट में अपने नए प्रोडक्ट के साथ बाजार में उतर रही है. हालांकि, कंपनी का दावा है कि ये पिक-अप स्कॉर्पियो-एन से कई मायनों में अलग है, लेकिन बावजूद इसके इस लाइफस्टाइलर का आधार स्कॉर्पियो ही है. इसके अलावा दोनों की कीमत में 12 लाख तक का बड़ा अंतर भी है, जिसका सीधा असर बिक्री में भी देखने को मिलेगा.

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