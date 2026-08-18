मरीज की अजब बीमारी का हुआ गजब इलाज... आप भी लें Viral जोक्स के मजे

>मरीज- खाने के बाद भूख नहीं लगती है,
सोने के बाद नींद नहीं आती, काम करूं तो थक जाता हूं.
डॉक्टर- बीमारी तो बड़ी है, एक काम करो,
सारी रात धूप में बैठो, जल्दी ही ठीक हो जाओगे...!!
>लड़का लड़की को फोन करता है...
लड़का- कहां हो?
लड़की- मॉम-डैड के साथ डिनर कर रही हूं 5 स्टार होटल में
घर पहुंच के बात करती हूं. तुम कहां हो?
लड़का- जिस भंडारे में तू खा रही है मैं वहीं तेरे पीछे वाली लाइन
में परोस रहा हूं. पूड़ी चाहिए हो तो बता...!!
>लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया,
उसने सोचा कि लड़की से अंग्रेजी में बात की जाए.
उसने लड़की से पूछा- इंग्लिश चलेगी ना?
लड़की (शरमाते हुए)- जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी...!!
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>गोलू और उसकी पत्नी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे.
तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था
बॉम्बे मेल, गोलू भाग कर गाड़ी पर चढ़ गया.
अपनी पत्नी से बोला- जब, बॉम्बे फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना !!!
>मास्टर जी- तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है?
मोलू- जी सर.
मास्टर- कौन सा?
मोलू- एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी,
मैंने उनके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, वह जल्दी घर पहुंच गई !
>पत्नी- मैं लगता है मर जाऊंगी.
पति- तो मैं भी मर जाऊंगा.
पत्नी- मैं तो बीमार हूं इसलिए मर जाउंगी,
लेकिन तुम क्यों मरोगे?
पति- खुशी से पगली...!!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)