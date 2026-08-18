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कानपुर देहात: कांवड़ियों से नोकझोंक के बाद महिला सिपाही की इंस्पेक्टर से तीखी बहस, वीडियो वायरल

कानपुर देहात में हाईवे पर ड्यूटी के लिए जा रही महिला सिपाही और कांवड़ियों के बीच हेलमेट को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बाद मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर क्राइम और महिला सिपाही के बीच फोन पर तीखी बहस हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच फोन पर नोकझोंक (Photo- Screengrab)
इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच फोन पर नोकझोंक (Photo- Screengrab)

कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर कानपुर कमिश्नरेट में तैनात महिला सिपाही की कुछ कांवड़ियों से हेलमेट पहनने को लेकर कहासुनी हो गई. यह घटना तब हुई जब इटावा में रहने वाली महिला सिपाही अपने घर से कानपुर ड्यूटी पर जा रही थीं. रास्ते में पानी पीने के दौरान दोबारा हुई बहस के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान महिला सिपाही की अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र कुमार से फोन पर तीखी नोकझोंक हुई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हेलमेट पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, महिला सिपाही इटावा से कानपुर अपनी ड्यूटी पर जा रही थीं. हाईवे पर ओवरब्रिज के नीचे कांवड़ियों के साथ हेलमेट लगाने की बात पर विवाद की शुरुआत हुई. इसके कुछ देर बाद जब महिला सिपाही रास्ते में रुककर पानी पी रही थीं, तब कांवड़ियों के साथ दोबारा कहासुनी हो गई और मामला बढ़ गया.

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इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच फोन पर नोकझोंक

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा. इसी बीच महिला सिपाही और अकबरपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र कुमार के बीच फोन पर तीखी बहस हो गई. बाद में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया.

एसपी ने तलब की रिपोर्ट, जांच जारी

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कानपुर देहात की एसपी श्रद्धा पांडे ने बताया कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब कर ली गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में महिला सिपाही की भूमिका सामने आती है, तो कानपुर पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी.

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