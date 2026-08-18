गॉल टेस्ट में अचानक इस क्रिकेटर की एंट्री, श्रीलंका के लिए किया डेब्यू

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन अचानक श्रीलंकाई टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल चोट के कारण मैच से बाहर हो गए, जिसके बाद उनकी जगह 26 साल के बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंडारा को कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. खास बात यह रही कि सूरियाबंडारा को इसी मुकाबले में अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल गया.

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बाउंड्री बचाने के चक्कर में चोटिल हुए चांदीमल

दरअसल, भारत की दूसरी पारी के दौरान फील्डिंग करते समय दिनेश चांदीमल बाउंड्री रोकने के प्रयास में बुरी तरह गिर गए. उन्होंने केएल राहुल के शॉट को रोकने के लिए डीप से दौड़ लगाई और डाइव लगाई. इस दौरान उनका सिर, गर्दन और कंधा जमीन से टकरा गया. चोट के बाद वह काफी परेशानी में नजर आए और मैदान से बाहर चले गए.

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चांदीमल को अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती स्कैन में किसी फ्रैक्चर या अंदरूनी चोट के संकेत नहीं मिले, लेकिन बाद में कनकशन प्रोटोकॉल के तहत जांच में उन्हें आगे खेलने के लिए फिट नहीं माना गया. इसके बाद मैच रेफरी ने उनकी जगह सूरियाबंडारा को कनकशन रिप्लेसमेंट की मंजूरी दे दी.

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घरेलू क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

सूरियाबंडारा श्रीलंका के घरेलू क्रिकेट में काफी अनुभवी हैं. उन्होंने 68 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में 4,893 रन बनाए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत 54 से ज्यादा है. उनके नाम 14 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 242 रन है.

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भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भी सूरियाबंडारा श्रीलंका क्रिकेट XI का हिस्सा थे. भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में उन्होंने 35 और 4 रन की पारियां खेली थीं. इसके बाद अब उन्हें अचानक गॉल टेस्ट में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया.

मुश्किल स्थिति में मिला डेब्यू

सूरियाबंडारा के लिए यह डेब्यू आसान नहीं रहने वाला है. भारत ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया और श्रीलंका को दबाव में रखा. दूसरी पारी में टीम इंडिया 193 रनों पर ऑलआउट हो गई और श्रीलंको को 372 रनों का बड़ा टारगेट दिया.

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