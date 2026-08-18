Vinod Tawde Networth: करोड़ों के घर में रहते, शेयर में भी दांव... कुल इतनी संपत्ति के मालिक हैं विनोद तावड़े

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है. अगले साल 2027 में राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. तावड़े महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के साथ ही मुंबई महानगर बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अगर संपत्ति की बात करें, तो इनकी गिनती करोड़पति नेताओं में की जाती है और चुनाव आयोग के पास जमा हलफनामे के मुताबिक, Vinod Tawde Networth करीब 35 करोड़ रुपये है.

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35 करोड़ की संपत्ति, 4 करोड़ रुपये देनदारी

मायनेता डॉट कॉम पर अपलोड विनोद तावड़े के चुनावी हलफनामे को देखें, तो उनकी संपत्ति का खुलासा इसमें किया गया. इसके मुताबिक, विनोद तावड़े ने अपनी परिवार समेत नेटवर्थ 35.91 करोड़ रुपये बताई थी, जबकि अपने ऊपर 4.08 करोड़ रुपये की देनदारी की जानकारी दी थी. उनकी चल संपत्ति देखें, तो तमाम बैंकों में उनके और पत्नी के खातों में 2.21 करोड़ का डिपॉजिट दिखाया गया.

शेयरों में करोड़ों लगाए, LIC पॉलिसी नहीं

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, विनोद ताबड़े ने शेयरों में भी मोटा पैसा लगाया है, उनके पोर्टफोलियो में शामिल सिर्फ दो कंपनियों के शेयरों में ही 1.14 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. तावड़े के पास 50 लाख रुपये वैल्यू के REC Ltd Share हैं, जबकि उन्होंने 65 लाख रुपये के Shreenath Mhaskoba Sakhar Ltd के शेयर अपने पास रखे हैं. उनकी पत्नी के पास भी 50 लाख रुपये के आरईसी लिमिटेड के शेयर हैं.

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कारों की बात करें, तो विनोद तावड़े के नाम पर एक Mahindra XUV 700 कार, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर Innova High Cross दर्ज है. लेकिन यूपी बीजेपी की कमान संभालने वाले तावड़े के पास किसी भी तरह की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और न ही उन्होंने NSS, Postal Saving में कोई पैसा लगाया है. इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति रखने वाले विनोद तावड़े के पास कोई Gold-Silver या Diamond ज्वैलरी नहीं है. हालांकि, पत्नी के नाम पर 13 लाख रुपये की कोटक स्मार्ट लाइफ पॉलिसी है, जबकि 400 ग्राम सोने के आभूषण हैं.

महंगी जमीन और घरों के मालिक

हलफनामे में विनोद तावड़े की अचल संपत्ति पर गौर करें, तो मुंबई के विले पार्ले समेत अन्य स्थानों पर 10 करोड़ से ज्यादा कीमत के घर हैं, तो वहीं पति-पत्नी के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपये कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग भी हैं. इसके अलावा 57 लाख रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चर लैंड और 71.20 लाख रुपये कीमत की नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी तावड़े फैमली के पास हैं.

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