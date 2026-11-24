प्लेन में दाखिल होते समय सीढ़ियों पर दो-तीन बार लड़खड़ाकर गिरते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें लड़खड़ाने वाले व्यक्ति की शक्ल साफ नजर नहीं आती. वो पीली पगड़ी पहने दिखता है.

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वीडियो को शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कस रहे हैं. दावा है कि पीली पगड़ी पहने हुए ये शख्स भगवंत मान हैं, जो नशे की हालत में ठीक से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं. क्लिप को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, "पैगवंत का बदलाव तो पूरा झूम रहा है."

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो, AI की मदद से एक वीडियो में छेड़छाड़ करके बनाया गया है. असली वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखते हैं.

कैसे पता चली सच्चाई?

कीवर्ड सर्च करने पर हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें बताया गया हो कि किसी प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त भगवंत मान दो-तीन बार गिरे थे. अगर वाकई में ऐसा हुआ होता, तो यकीनन इस बारे में खबरें छपी होतीं.

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रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें बिल्कुल वायरल वीडियो जैसा ही दूसरा वीडियो मिला, जिसे 19 मार्च 2021 को 'स्काई न्यूज' के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इसमें जो बाइडेन प्लेन में चढ़ते वक्त तीन बार लड़खड़ाते दिखते हैं. जानकारी के मुताबिक, बाइडेन उस वक्त अटलांटा दौरे पर जा रहे थे, तब ये घटना हुई थी.

असली वीडियो में बाइडेन जहां, जैसे और जितनी बार गिरते हैं, वायरल वीडियो में पीली पगड़ी वाला शख्स भी वहीं, वैसे और उतनी ही बार गिरता है. तीसरी बार गिरने के बाद बाइडेन खुद को संभालने के लिए जिस तरह खड़े होते हैं, पीली पगड़ी वाला शख्स भी वैसे ही खड़ा होता है. दोनों वीडियो के फ्रेम्स का तुलनात्मक कोलाज नीचे देखा जा सकता है.

यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स वन जहाज का नीला, पीला और सफेद रंग भी वायरल वीडियो से मिलता है. हालांकि वायरल क्लिप में प्लेन के ऊपर से "प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका" का बैज हटा दिया गया है. असली वीडियो में सीढ़ी के नीचे मौजूद पुरुष सुरक्षाकर्मियों की जगह वायरल वीडियो में महिला फ्लाइट अटेंडेंट बना दी गई हैं.

कुल मिलाकर बात साफ है कि जो बाइडेन के करीब छह साल पुराने वीडियो को AI की मदद से बदलकर अब भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

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