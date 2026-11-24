ओटीटी का सबसे पॉपुलर और सक्सेसफुल शो पंचायत अपने पांचवे सीजन के साथ लौट रहा है. बीते दिन इसका मजेदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखकर मालूम हुआ कि फुलेरा में चीजें बदल गई हैं. ट्रेलर लॉन्च पर भी कास्ट के बीच शो के नए सीजन को लेकर एक्साइटमेंट दिखी. अब शो के मेकर्स ने कुछ ऐसा रिवील किया है, जिसे सुनकर फैंस की तबीयत खुश हो सकती है.

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पहले मूवी में आती पंचायत की कहानी

पंचायत सीजन 5 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सीरीज के को-प्रोड्यूसर और टीवीएफ के प्रेसिडेंट एवं बिजनेस हेड विजय कोशी ने इस बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि साल 2016 में मेकर्स ने पंचायत को फिल्म के रूप में बनाने और सिनेमाघरों में रिलीज करने का सोचा था. हालांकि, उस समय इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए ज्यादा प्रोड्यूसर तैयार नहीं थे.

विजय कोशी ने कहा- हर कहानीकार का आखिरी सपना अपनी कहानी को बड़े पर्दे पर देखना होता है. साल 2016 में हम पंचायत को सिनेमाघरों में रिलीज करना चाहते थे. हमारा ये फैसला मिर्जापुर के बड़े पर्दे पर आने से प्रभावित नहीं था.

बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं पंचायत

विजय कोशी ने आगे कहा कि बड़े पर्दे पर किसी भी प्रोजेक्ट की असली परीक्षा होती है. उन्होंने बताया कि टीवीएफ ने अब तक 15 शोज बनाए हैं और उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद कलाकारों और मेकर्स के मन में दर्शकों की प्रतिक्रिया को लेकर घबराहट रहती है.

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उन्होंने कहा- बड़े पर्दे पर ही किसी प्रोजेक्ट की असली परीक्षा होती है. हमने 15 शोज बनाए हैं और हमें काफी लोकप्रियता मिली है, लेकिन आज भी 50 साल की उम्र में नीना जी घबरा जाती हैं. हमें नहीं पता कि ऑडियंस के रिएक्शन्स कैसे होंगे. कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया है और सफलता पाने के सारे तरीके अपना लिए हैं, लेकिन आखिर में फैसला ऑडियंस ही करती है.

'हमारा सपना है कि पंचायत को बड़े पर्दे पर लेकर जाएं. उम्मीद है कि पूरी टीम इसका हिस्सा बनेगी. किसी ना किसी दिन हम पंचायत फिल्म को सिनेमाघरों में जरूर देखेंगे.'

मिर्जापुर भी बन चुकी है फिल्म

गौरतलब है कि किसी पॉपुलर वेब सीरीज को फिल्म में बदलने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज मिर्जापुर पर भी फिल्म बनाई गई. सीरीज के तीन सीजन के बाद इस साल 'मिर्जापुर: द फिल्म' बड़े पर्दे पर आई. फिल्म ने दुनियाभर में 340 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, और बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई.

बात करें पंचायत के पांचवे सीजन की, तो ये 3 दिसंबर से ओटीटी पर आना शुरू होगा. इस बार नए किरदार को नहीं हैं, मगर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है. देखना है कि क्या पंचायत इस बार भी अपना दबदबा कायम रख पाएगा या नहीं.

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