उत्तराखंड के हिमालय से इस बार ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो आने वाले पर्यावरणीय संकट की ओर इशारा कर रही है. बागेश्वर के कौसानी से दिखाई देने वाली हिमालय की ऊंची चोटियां नवंबर के महीने में भी बर्फ के बिना नजर आ रही हैं. पिछले साल इन्हीं दिनों पंचाचुली और नंदाकोट की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती थीं, लेकिन इस बार वहां बर्फ की जगह काले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं.

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कौसानी से हिमालय का यह बदला हुआ नजारा स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. स्थानीय निवासी विपिन जोशी बताते हैं कि पहले इन दिनों पूरा हिमालय बर्फ से सफेद दिखाई देता था. पहाड़ों पर दूर-दूर तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन अब केवल कुछ जगहों पर ही बर्फ की धारियां नजर आती हैं. पिछले कई वर्षों से बर्फ लगातार कम होती जा रही है.

ग्लोबल वार्मिंग से बदल रही हिमालय की तस्वीर

जानकार इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं. कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. शिव प्रकाश राय के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन का असर हिमालयी क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने जंगलों की कटाई, पहाड़ों पर बढ़ते निर्माण कार्य, सीमेंट और रेता के अत्यधिक इस्तेमाल तथा बढ़ती आबादी को भी पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बताया.

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प्रोफेसर राय ने पहाड़ों में इको-फ्रेंडली घर बनाने पर जोर दिया है. उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है.

पिंडारी ग्लेशियर के सिकुड़ने की भी चिंता

बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में स्थित पिंडारी ग्लेशियर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. स्थानीय स्तर पर सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, हिमरेखा पीछे खिसकने के कारण ग्लेशियर का दायरा सिमट रहा है. हिमालय की चोटियों से बर्फ का कम होना और ग्लेशियरों में बदलाव पहाड़ी पर्यावरण तथा जलस्रोतों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

कौसानी से दिखने वाली ये तस्वीरें सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती बदलने की कहानी नहीं हैं, बल्कि हिमालय में बदलते पर्यावरण का एक अहम संकेत भी हैं.

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