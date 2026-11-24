सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी पूछेंगे कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं? अमेरिका के अलग-अलग शहरों में सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और वहां की मशहूर इमारतों और स्मारकों को धक्का लगाने लगते हैं.

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कोई 110 टन वजनी मूर्ति को सात इंच खिसकाना चाहता है, तो कोई 630 फीट ऊंचे स्मारक को अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि लोग जानते हैं कि इतनी भारी चीजों को हिलाना मुमकिन नहीं है, फिर भी वे पूरे जोश के साथ इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं. अब यह अनोखा ट्रेंड अमेरिका के कई शहरों से निकलकर ब्रिटेन तक पहुंच गया है.

शिकागो से हुई शुरुआत, 'द बीन' को खिसकाने पहुंचे लोग

इस अनोखे ट्रेंड की शुरुआत अमेरिका के शिकागो शहर से हुई. यहां 8 नवंबर को करीब 250 लोग मिलकर शहर की मशहूर मूर्ति 'द बीन' को सात इंच खिसकाने के लिए जुट गए. इस मूर्ति का असली नाम क्लाउड गेट है और इसका वजन करीब 110 टन है.

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लोगों ने मिलकर मूर्ति को धक्का लगाया. इस दौरान किसी ने गिनती शुरू की तो किसी ने पूरी ताकत लगा दी. लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई.

BREAKING: Crowd try to "Push Washington Square Arch Seven Inches" in NYC in Viral Event Video by Ken Lopez | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/p2ul4M9LyJ — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 21, 2026

इस आयोजन के पीछे एक मजेदार कहानी भी थी. लोगों ने मजाक में दावा किया कि मूर्ति के अंदर एक आदमी फंसा हुआ है और उसे बाहर निकालने के लिए इसे खिसकाना जरूरी है. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इस आइडिया को लोगों का साथ मिलने लगा.

सेंट लुइस के लोगों ने दी शिकागो को चुनौती

शिकागो में हुए इस आयोजन की चर्चा दूसरे शहरों तक पहुंची तो सेंट लुइस के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया. उन्होंने शहर के मशहूर गेटवे आर्च को खिसकाने की चुनौती रख दी.

15 नवंबर को बड़ी संख्या में लोग इस स्मारक के पास पहुंचे. करीब 630 फीट ऊंचे इस आर्च को सात इंच खिसकाने के लिए लोगों ने एक साथ धक्का लगाया. यह आयोजन शिकागो के लोगों को मजाकिया अंदाज में जवाब देने के लिए भी था. सेंट लुइस के लोगों का संदेश था कि अगर शिकागो वाले ऐसा कर सकते हैं तो वे भी पीछे नहीं हैं.

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वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचा ट्रेंड

धीरे-धीरे इस ट्रेंड में अमेरिका के दूसरे शहर भी शामिल होने लगे. वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने मशहूर वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को खिसकाने का कार्यक्रम बनाया. यहां करीब एक लाख टन वजनी इस स्मारक को बाईं तरफ धकेलने की कोशिश की गई. इसके पीछे भी एक मजेदार वजह बताई गई. लोगों का कहना था कि इसे थोड़ा खिसकाकर व्हाइट हाउस के साथ बेहतर तरीके से सीध में लाया जा सकता है.

वहीं न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में भी लोग जुटे. यहां करीब 77 फीट ऊंचे वॉशिंगटन स्क्वायर आर्च को सात इंच खिसकाने का लक्ष्य रखा गया. इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगाए गए. इन पर लिखा था- 'NYC WILL NOT FAIL'. यानी न्यूयॉर्क इस कोशिश में नाकाम नहीं होगा.

कैनसस सिटी में 10 इंच खिसकाने का रखा लक्ष्य

अमेरिका के कैनसस सिटी में भी लोगों ने इस ट्रेंड को अपने अंदाज में आगे बढ़ाया. 20 नवंबर को करीब 100 लोग कॉफमैन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाहर जुटे. यहां लोगों ने इमारत को सात नहीं, बल्कि 10 इंच खिसकाने का लक्ष्य रखा.

इस आयोजन की एक और खास बात थी. यहां लोगों के लिए मुफ्त चिकन विंग्स का इंतजाम भी किया गया था. यानी स्मारक को धक्का लगाने के साथ-साथ लोगों के खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम था.

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ब्रिटेन तक पहुंचा अनोखा ट्रेंड

अमेरिका में इस ट्रेंड की चर्चा बढ़ी तो इसका असर ब्रिटेन में भी देखने को मिला. लंदन के मशहूर मार्बल आर्च को सात इंच खिसकाने के लिए लोगों को जुटने का न्योता दिया गया. इसके लिए ऑनलाइन इवेंट भी बनाया गया था. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट्स में इस आयोजन की योजना की जानकारी है, इसके वास्तव में होने की पुष्टि नहीं है.

आखिर क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा?

अब सवाल उठता है कि जब लोगों को पता है कि इतने भारी स्मारकों को हिलाना मुमकिन नहीं है तो वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल, इसके पीछे कोई गंभीर मकसद नहीं, बल्कि इंटरनेट पर चलने वाला एक मजेदार मीम और लोगों को एक साथ जोड़ने का आइडिया है.

शिकागो में शुरू हुई इस मुहिम को दूसरे शहरों ने एक चुनौती की तरह लिया. इसके बाद हर शहर अपने यहां के मशहूर स्मारक को खिसकाने का आयोजन करने लगा. इन कार्यक्रमों में लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, हंसी-मजाक करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.

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यानी असल में इन लोगों की कोशिश स्मारकों को हिलाने से ज्यादा अपने शहर में कुछ अनोखा करने और लोगों को एक साथ लाने की है. यही वजह है कि इस ट्रेंड के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. अब देखना होगा कि दुनिया के दूसरे शहरों में कौन सा स्मारक अगला निशाना बनता है.

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