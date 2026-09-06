scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aja Ekagdashi 2026: बढ़ेगा धन! अजा एकादशी पर जरूर करें ये आसान उपाय

Aja Ekagdashi 2026: अजा एकादशी 2026 पर धन लाभ और सुख-समृद्धि के लिए करें ये आसान उपाय. जानें भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी और तिजोरी से जुड़े खास उपाय.

Advertisement
X
अजा एकादशी 2026 पर धन लाभ और सुख-समृद्धि के लिए करें ये आसान उपाय.
अजा एकादशी 2026 पर धन लाभ और सुख-समृद्धि के लिए करें ये आसान उपाय.

Aja Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है. इस बार अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इससे आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है. अगर आप भी धन से जुड़ी समस्या या लगातार आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो अजा एकादशी पर ये उपाय कर सकते हैं. 

जरूरतमंद को भोजन कराएं

अजा एकादशी के दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं. मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

aja ekadashi 2026
6 या 7 सितंबर, कब है अजा एकादशी? नोट करें पारण का शुभ मुहूर्त
Aja Ekadashi 2026
6 या 7 सितंबर, अजा एकादशी का व्रत कब है? जानें सही तारीख और मुहूर्त
padmini ekadashi 2026
आज है पद्मिनी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पारण की टाइमिंग
padmini ekadashi 2026
अधिकमास की पद्मिनी एकादशी कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
पद्मिनी एकादशी 2026 कब है? जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक

अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पंचामृत से अभिषेक करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.  कर्ज जैसी आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद रहती है. 

ब्रह्म मुहूर्त में करें विष्णु पूजा

अगर आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है, तो अजा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें.  दीपक जलाकर पूरे मन से भगवान का ध्यान और प्रार्थना करें. 

विष्णु मंत्र का जाप करें

इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है.  मान्यता है कि नियमित मंत्र जाप से मन शांत होता है.

Advertisement

तुलसी की पूजा करें

अगर घर में तनाव या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो अजा एकादशी पर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं. तुलसी के सामने दीपक जला कर श्रद्धापूर्वक पूजा करें.  परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. 

पान के पत्ते का उपाय

अजा एकादशी पर एक साफ पान के पत्ते पर ‘ॐ विष्णवे नमः’ लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने की मान्यता है.  अगले दिन इसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने की परंपरा बताई गई है.  धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में धन-धान्य की वृद्धि हो सकती है. 

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं

अजा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करने की भी मान्यता है.  धार्मिक विश्वास के अनुसार इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है . 

श्रीमद्भागवत का पाठ करें

अजा एकादशी पर श्रीमद्भागवत कथा या भगवान विष्णु से जुड़े धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी पुण्यदायक माना जाता है.  अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार पाठ या भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aja Ekagdashi 2026: बढ़ेगा धन! अजा एकादशी पर जरूर करें ये आसान उपाय |
    UP में खौफनाक कांड, चलती ट्रेन से युवक को फेंका... हुई मौत |
    मुजफ्फरपुर में प्रधानाध्यापक ने किया ऑफिस का ‘शुद्धीकरण’, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित |
    अब मलबे से निकल रहीं नोटों की गड्डियां, नेपाल से ऐसे वीडियो हो रहे वायरल |
    चेन्नई: TVK नेता को दौड़ा-दौड़ाकर उतारा मौत के घाट, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात |
    ब्रिक्स समिट से पहले भारत-चीन में बड़ी वार्ता, अरुणाचल में LAC पर मिल रहे दोनों देशों के सैन्य कमांडर |
    Best Places to Visit in Mussoorie: मसूरी घूमने का बना रहे हैं प्लान? लिस्ट में शामिल करें ये 9 खूबसूरत जगहें, यादगार बन जाएगा ट्रिप |
    पहाड़ खिसका, मलबे से थमा दो नदियों का पानी... तीस्ता-च्याकुंग संगम के पास लैंडस्लाइड, प्रशासन अलर्ट |
    महात्मा गांधी का रोल निभाएंगे मनोज बाजपेयी, घटाया 10 किलो वजन, फर्स्ट लुक देख चौंके फैन्स |
    मोहसिन नकवी देंगे एशिया कप ट्रॉफी, भारतीय टीम जीती तो क्या होगा? फाइनल से पहले बढ़ी हलचल
    Advertisement