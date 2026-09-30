Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 सितंबर 2026: आज 30 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 30 सितंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्थी - 02:55 पी एम तक
नक्षत्र
भरणी - 07:36 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:13 ए एम
सूर्यास्त - 06:08 पी एम
चन्द्रोदय - 8:30 पी एम
चन्द्रास्त - 9:48 ए एम
अशुभ काल
राहू - 12:11 पी एम से 01:40 पी एम
यम गण्ड - 7:43 ए एम से 09:12 ए एम
कुलिक - 10:42 ए एम से 12:11 पी एम
दुर्मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:35 पी एम
वर्ज्यम् - 06:49 पी एम से 08:19 पी एम
शुभ काल
अमृत काल - 03:48 ए एम, अक्टूबर 01 से 05:17 ए एम, अक्टूबर 01
ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 AM- 05:33 AM
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 07:36 ए एम से 06:14 ए एम, अक्टूबर 01