Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 सितंबर 2026: आज 30 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 30 सितंबर 2026

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विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत - 1948, पराभव

पूर्णिमांत - आश्विन

अमांत - भाद्रपद

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी - 02:55 पी एम तक

नक्षत्र

भरणी - 07:36 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 06:13 ए एम

सूर्यास्त - 06:08 पी एम

चन्द्रोदय - 8:30 पी एम

चन्द्रास्त - 9:48 ए एम

अशुभ काल

राहू - 12:11 पी एम से 01:40 पी एम

यम गण्ड - 7:43 ए एम से 09:12 ए एम

कुलिक - 10:42 ए एम से 12:11 पी एम

दुर्मुहूर्त - 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

वर्ज्यम् - 06:49 पी एम से 08:19 पी एम

शुभ काल

अमृत काल - 03:48 ए एम, अक्टूबर 01 से 05:17 ए एम, अक्टूबर 01

ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 AM- 05:33 AM

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 07:36 ए एम से 06:14 ए एम, अक्टूबर 01

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