आज 30 सितंबर 2026 तुला राशिफल: जल्द भरोसे में नहीं आएं., प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे

महत्वपूर्ण फैसले लंच तक लेने पर जोर दें. जरूरी चर्चाओं को प्राथमिकता में रखें. उद्योग व्यवसाय के मामले लंबित रखने से बचें. साझा पक्ष सहज बना रहेगा. कामकाजी प्रदर्शन मिश्रित रहेगा. टीम भावना बढ़ी रहेगी. बड़प्पन की सोच से काम लेंगे. महत्वपूर्ण फैसले आत्मविश्वास से लेंगे. सहकार व सहयोग से जगह बनाएंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. अनुभवियों से संपर्क रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में बेहतर स्थिति रखेंगे. अनुबंधों में स्पष्टता रखें. प्रबंधकीय मामले आगे बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. सामंजस्यता से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बेहतर रहेगा. कामकाज में प्रभाव बनाए रखेंगे. सहकारिता में गति आएगी. नेतृत्व पर जोर रखेंगे. आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक के मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में सहजता से आगे बढ़ेंगे. आदर सम्मान बनाए रखेंगे. अन्य की भावनाओं को समझकर निर्णय लें.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. प्रबंधन पर ध्यान दें. कार्यगति संतुलित रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशाासन से आगे बढ़ें.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. टीम से बनाकर चलें.

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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