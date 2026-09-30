आज 30 सितंबर 2026 धनु राशिफल: हर्ष आनंद से संबंधों को बढ़ाएं, करीबियों पर भरोसा जीतें

मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग बना रहेगा. कार्यों में लापरवाही न दिखाएं. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखें. व्यवस्था के निर्देर्शों के अनुरूप कार्य करें. शुभ कार्यों में सहजता बनी रहेगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान व योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएं. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उचित अवसर बने रहेंगे. लोभ में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन पर बल देंगे. व्यावसायिक लेनदेन में फोकस होगा. नवीन कार्यों को बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. जिम्मेदारों को साथ बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से सामंजस्य बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से खुशियों को साझा करें. हर्ष आनंद से संबंधों को बढ़ाएं. करीबियों पर भरोसा जीतें. शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियों में आगे रहें. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें. करियर व्यापार गति लें. मामले लंबित रह सकते हैं. प्रेम पक्ष संवार पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समकक्ष सहयोगी होंगे. सहजता व सक्रियता रखेंगे. सकारात्मक संवाद बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. कौशल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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