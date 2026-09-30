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आज 30 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे, पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 30 September 2026, Capricorn Horoscope Today: पारिवारिक विषयों के प्रति गंभीर रहेंगे. अपनों के प्रति मदद की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करेंगे. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.

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capricorn horoscope
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अपनों से मतभेदों में कमी आएगी. घर परिवार में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास रहेगा. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. मित्रों से जानकारी साझा करेंगे. प्रबंधन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. स्वार्थ से बचेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बढ़ाएंगे. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएं. 

नौकरी व्यवसाय- वातावरण अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. निजी गतिविधियों में उत्साही रहेंगे. कार्य के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बेहतर होगा. आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पारिवारिक विषयों के प्रति गंभीर रहेंगे. अपनों के प्रति मदद की भावना रखेंगे. परिजनों की बात को अनदेखा नहीं करेंगे. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार पर अंकुश बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. भावुकता से बचें. बड़ों की सुनें. 

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. सक्रियता बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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