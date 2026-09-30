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Aaj ka Rashifal 30 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों को धन लाभ, जानें आपके लिए कैसा है महीने का आखिरी दिन

Aaj ka Rashifal 30 सितंबर 2026, Horoscope Today: मिथुन राशि वालों का सम्मान बढ़ेगा. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. धन लाभ का योग है. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी. लोगों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें. व्यापार में लाभ का योग है.

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मेष
अपना पराक्रम बढ़ाने का समय है. भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को लाभ होगा. मन का तनाव दूर होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष
वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें. करियर में आ रही रुकावटों से परेशान ना हों. जीवन में सुख बढ़ेगा. आपके खर्चे भी बढ़ेंगे. व्यापार में नया निवेश सावधानी से करें.

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जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- पक्षियों को रोटी खिलाएं

मिथुन
आपका सम्मान बढ़ेगा. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. धन लाभ का योग है. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी. लोगों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क
मित्रों की मदद से कार्य होंगे. परिवार वालों को थोड़ा और वक्त दें. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सावधानी से करें. आपकी क्रिएटिविटी लाभ कराएगी. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सुनहरा
उपाय-शिवजी की पूजा करें

सिंह
धन लाभ का योग है. क्रोध की वजह से काम ना बिगड़ने दें. शत्रुओं से सावधान रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. सेहत का ध्यान रखें. व्यापार में स्थिति सुधारने के मौके मिलेंगे.

जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

कन्या
आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. उन्नति के अवसर मिलेंगे. रोग से छुटकारा मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसले आज ना करें. व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- हरा
उपाय- किसी गरीब को हरे फल दान करें

तुला
भाग्य का साथ मिलेगा. गाड़ी चलते समय आज सावधान रहें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा. संतान से जुड़ी परेशानी दूर होगी. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप का दान करें

वृश्चिक
हर काम सोच समझ कर करें. आज अपने खान-पान को बिगड़ने ना दें. जल्दबाजी में फैसले करने से बचें. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी से बहस हो सकती है सावधान रहें. व्यापार में हानि हो सकती है.

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जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- बच्चों को फल दान करें

धनु
मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. समय आज आपके पक्ष में रहेगा. काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. प्रॉपर्टी में निवेश का योग है. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मकर
किसी से मतभेद हो सकता है. धन के उधार लेनदेन से बचें. शत्रुओं से सावधान रहें. संतान से सुख मिलेगा. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग-भूरा
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

कुंभ
योजना बना कर काम करने का दिन है. अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करें. गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. अधिकारियों के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार से जुड़े कार्य बनेंगे.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग-बादामी
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

मीन
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. आज जो अवसर मिलेंगे उनका लाभ उठाएं. रिश्तेदरों से बातचीत धैर्य से करें. शत्रुओं को लेकर लापरवाह ना हों. अपनी सेहत का घ्यान रखें. व्यापार में लाभ का योग है

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग-गुलाबी
उपाय- शिव जी की पूजा करें

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आज का उपाय
यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो घर के मंदिर में प्रतिदिन लड्डू गोपल की पूजा करें. तुलसी दल और मिसरी का भोग लगाएं. भगवान कृष्ण की आरती करें. ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें.

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