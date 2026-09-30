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आज 30 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, वरिष्ठों के साथ सामंजस्य रखेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 September 2026, Scorpio Horoscope Today: प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लेंगे. औरों के बहकावे में नहीं आएंगे. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे. रिश्तों के लिए प्रयासरत रहेंगे. 

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scorpio horoscope
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मेहनत का फल मिलने के संकेत बढ़ेंगे. कामकाज में सहज प्रयास बनाए रखें. करियर में सक्रियता बढ़ेगी. समय पर कार्य पूरे होंगे. उपलब्धियों पर फोकस रखें. अति उत्साह से बचें. जोखिम के कार्य न करें. आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लगनशीलता बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवारें. योजनाएं लंबित रखने से बचें. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. समय प्रबंधन बढ़ा रहेगा. कला कौशल पर बल होगा. 

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. कारोबारी स्थिति संतुलित रखेंगे. चर्चा में सहज रहेंगे. कर्मठता बढ़ाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक बजट पर फोकस रहेगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. वरिष्ठों के साथ सामंजस्य रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. श्रमशीलता का लाभ मिलेगा. रुटीन संवारेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित होगा. प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लेंगे. औरों के बहकावे में नहीं आएंगे. रिश्ते संवेदनशील रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सहजता दिखाएंगे. रिश्तों के लिए प्रयासरत रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन व सूझबूझ से आगे बढ़े. आत्मनियंत्रण बनाए रहें. खानपान संवारें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. सेवाभाव बनाए रखें. 

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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