scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 सितंबर 2026 मीन राशिफल: श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा, नियमों का पालन बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 30 September 2026, Pisces Horoscope Today: सहज संवाद में उत्साही रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

घर के लोगों से संबंध मधुर बने रहेंगे. आपसी सहयोग पर जोर होगा. सहकार का भाव रहेगा. विभिन्न प्रयासों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर होगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. घर में उत्सव आयोजन की भूमिका बनेगी. पारिवारिक मामलों में गति रखेंगे. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ेंगे. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन पर बल पाएंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सफल रहेंगे. परंगपरागत कार्यों बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. पेशेवर अधिक सफल रहेंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. लक्ष्य पूरे करेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे. चहुंओर लाभ बना रहेगा. उन्नति से उत्साहित रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra retrograde 2026 October
शुक्र वक्री 2026: इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत!
मीन राशि वालों को आज विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा, शुभ रंग- लाल
प्रयास पक्ष में बनेंगे, संवाद संवरेगा
october 2026 shubh yog rajyog
शुक्र और गुरु के गोचर से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य!
मीन राशि वाले आज लंबी दूरी की यात्रा से बचें, शुभ रंग- केसरिया

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सहज संवाद में उत्साही रहेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे. घर परिवार में साज संवार बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. संस्कारों बढ़ावा दें. 

Advertisement

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : गौघृत के समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 30 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आवश्यक कार्यों को साधेंगे, प्रतिभा से प्रयासों को संवारेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे, पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 धनु राशिफल: हर्ष आनंद से संबंधों को बढ़ाएं, करीबियों पर भरोसा जीतें |
    आज 30 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, वरिष्ठों के साथ सामंजस्य रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 तुला राशिफल: जल्द भरोसे में नहीं आएं., प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में लापरवाही से बचें, आकस्मिकता पर अंकुश रखें |
    आज 30 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साहस से पक्ष रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे, महत्वपूर्ण मामले हल होंगे |
    यूपी में सपा और कांग्रेस में क्यों मची सीट फुटव्वल? देखें दस्तक |
    जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर मूसा ढेर, ऑपरेशन जारी
    Advertisement