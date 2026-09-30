आज 30 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में लापरवाही से बचें, आकस्मिकता पर अंकुश रखें

समय सुधार पर बना रहेगा. विविध मामला में धैर्य से आगे बढ़ते रहें. भावनात्मक संवाद में सावधानी बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. वाणी व्यवहार में प्रभाव बनाए रहें. योजनाएं रुटीन रहेंगी. मित्रों व परिजनों साथ बनाए रहें. विविध कार्य प्रभावित रहेंगे. अनुबंधो में सजगता बनाए रहें. कुल परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास व रुटीन रखेंगे. विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज प्रभावित रह सकता है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें. करियर कारोबार में अनुशासन बढ़ाए. तार्किकता पर जोर दें. जिम्मेदारों से भेंट होगी. कामकाजी परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. चर्चा में लापरवाही से बचें. आकस्मिकता पर अंकुश रखें. धूर्तजनों की बातों मे नहीं आएं. जरूरी कार्य समय से पूरे करें. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अपनों से भेंटवार्ता में गंभीर रहेंगे. करीबियों से बहस विवाद टालेंगे. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. अपनों का साथ बना रहेगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार पर बल देंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रहेंगे. रहन सहन सामान्य रहेगा.

Advertisement

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. वचन पालन रखें.

शुभ अंक : 3, 4 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

---- समाप्त ----