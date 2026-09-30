scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आवश्यक कार्यों को साधेंगे, प्रतिभा से प्रयासों को संवारेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 September 2026, Aquarius Horoscope Today: भाईचारे के संबंधों को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ संस्कार बल पाएंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कार्य लंबित रखने से बचें. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं. सामाजिक प्रयासों में रुचि बनी रहेगी. अपनों से सहज संबंध संवारेंगे. वित्तीय मामलों में सहकार बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम और संपर्क से राह सुगम बनाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. संकोच दूर होगा. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों को साधेंगे. प्रतिभा से प्रयासों को संवारेंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहसिक निर्णयों से सफलता बढ़ाएंगे.
 
धन संपत्ति- आर्थिक लाभ एवं विस्तार पर फोकस बढ़ेगा. करीबियों भरोसा बढ़ेगा. पेशेवरों के आपसी विश्वास पर खरे रहेंगे. हितलाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. 

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों में सहज प्रयास बनाए रहेंगे. भाईचारे के संबंधों को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ संस्कार बल पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Shukra retrograde 2026 October
शुक्र वक्री 2026: इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत!
कुंभ राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में लाभ का योग है
आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगे, लाल वस्तुओं एवं अन्न का दान बढ़ाएं
october 2026 shubh yog rajyog
शुक्र और गुरु के गोचर से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य!
कुंभ राशि वालों को आज नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, जानें पूरा भाग्यफल

स्वास्थ्य मनोबल- परिजन सहयोगी होंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नियमितता बढ़ाएं. 

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पितरों को तिल और जौ से जल अर्पण करें. भेंट बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 30 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आवश्यक कार्यों को साधेंगे, प्रतिभा से प्रयासों को संवारेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 मकर राशिफल: आवश्यक वस्तुओं की खरीदी पर जोर देंगे, पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 धनु राशिफल: हर्ष आनंद से संबंधों को बढ़ाएं, करीबियों पर भरोसा जीतें |
    आज 30 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, वरिष्ठों के साथ सामंजस्य रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 तुला राशिफल: जल्द भरोसे में नहीं आएं., प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में लापरवाही से बचें, आकस्मिकता पर अंकुश रखें |
    आज 30 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साहस से पक्ष रखेंगे |
    आज 30 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे, महत्वपूर्ण मामले हल होंगे |
    यूपी में सपा और कांग्रेस में क्यों मची सीट फुटव्वल? देखें दस्तक |
    जम्मू-कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर मूसा ढेर, ऑपरेशन जारी
    Advertisement