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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अगस्त 2026: आज 30 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 30 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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पंचांग- 30 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- अगस्त 29 09:57 AM – अगस्त 30 09:37 AM
कृष्ण पक्ष तृतीया- अगस्त 30 09:37 AM – अगस्त 31 08:51 AM

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नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- अगस्त 30 03:42 AM – अगस्त 31 03:44 AM
रेवती- अगस्त 31 03:44 AM – Sep 01 03:23 AM

योग
शूल- अगस्त 30 05:21 AM – अगस्त 31 03:45 AM
गण्ड- अगस्त 31 03:45 AM – Sep 01 01:50 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:12 AM
सूर्यास्त- 6:42 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 30 8:01 PM
चन्द्रास्त- अगस्त 31 8:49 AM

अशुभ काल
राहू- 5:09 PM – 6:42 PM
यम गण्ड- 12:27 PM – 2:01 PM
कुलिक- 3:35 PM – 5:09 PM
दुर्मुहूर्त- 05:02 PM – 05:52 PM
वर्ज्यम्- 01:19 PM – 02:55 PM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM – 12:52 PM
अमृत काल- 11:08 PM – 12:44 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:36 AM – 05:24 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अगस्त 30 06:12 AM- अगस्त 31 03:44 AM

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