Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 सितंबर 2026: आज 28 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 28 सितंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- सितंबर 27 08:58 PM- सितंबर 28 07:13 PM
कृष्ण पक्ष तृतीया- सितंबर 28 07:13 PM- सितंबर 29 05:10 PM
नक्षत्र
रेवती - सितंबर 27 11:08 AM- सितंबर 28 10:16 AM
अश्विनी - सितंबर 28 10:16 AM- सितंबर 29 09:03 AM
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- सितंबर 27 08:58 PM- सितंबर 28 07:13 PM
कृष्ण पक्ष तृतीया- सितंबर 28 07:13 PM- सितंबर 29 05:10 PM
नक्षत्र
रेवती - सितंबर 27 11:08 AM- सितंबर 28 10:16 AM
अश्विनी - सितंबर 28 10:16 AM- सितंबर 29 09:03 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:21 AM
सूर्यास्त - 6:13 PM
चन्द्रोदय - सितंबर 28 7:13 PM
चन्द्रास्त - सितंबर 29 8:41 AM
अशुभ काल
राहू - 7:50 AM- 9:19 AM
यम गण्ड - 10:48 AM- 12:17 PM
कुलिक - 1:46 PM- 3:15 PM
दुर्मुहूर्त - 12:41 PM- 01:28 PM, 03:03 PM- 03:51 PM
वर्ज्यम् - 05:15 AM- 06:46 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:53 AM- 12:41 PM
अमृत काल - 07:57 AM- 09:29 AM, 02:12 AM- 03:43 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:45 AM- 05:33 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग - सितंबर 29 06:21 AM - सितंबर 29 09:03 AM
सर्वार्थसिद्धि योग - सितंबर 29 06:21 AM - सितंबर 29 09:03 AM