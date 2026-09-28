scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2026, Horoscope Today: मिथुन राशि वालों के लिए तेजी से काम करने का दिन है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. गुस्से को काबू में रखना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. उधार लेन-देन  से बचना होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
आपकी योजनाएं सफल होंगी. कार्यों में सफलता मिलेगी. आपका उत्साह बढ़ेगा. करियर को आगे बढ़ाने के लिए फैसले करने होंगे. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- धैर्य रखें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को अनाज दान करें

वृष
रुका हुआ पैसा मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. आपका मान-सम्मान में बढ़ेगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal 28 September 2026
कन्या राशि वाले ठगों से सावधान रहें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन
पशु-पक्षियों की सेवा से पितृ कैसे होंगे प्रसन्न? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
pitru paksha 2026 four planets retrograde
पितृपक्ष में 4 ग्रहों की उल्टी चाल, इन 4 राशियों पर संकट!
Masik Rashifal October 2026
मिथुन-धनु की बढ़ेगी इनकम, जानें आपकी राशि के लिए कैसा होगा अक्टूबर
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल

जरूरी टिप- मतभेद से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मिथुन
तेजी से काम करने का दिन है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. गुस्से को काबू में रखना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. उधार लेन-देन  से बचना होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क
आपका सम्मान और बढ़ेगा. धन लाभ के अवसर मिलेंगे. सेहत को लेकर चिंता रहेगी. अपनी योजनाओं को लागू करें. ये समय काम को आगे बढ़ाने का है. व्यापार में ज्यादा धन निवेश से बचें.

Advertisement

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

सिंह
भाग्य का साथ मिलेगा. आलस्य छोड़कर काम करने का दिन है. आपके काम की सराहना होगा. नौकरी में उन्नति के योग हैं. करीबी लोगों से मतभेद हो सकता है. गुस्से से बचें.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

कन्या
अनजान लोगों से मतभेद हो सकता है. धनलाभ के नए अवसर मिलेंगे. विदेश यात्रा का योग है. नए लोगों से मीटिंग होगी. किसी की आलोचना ना करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है, सावधान रहें.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला
धन की स्थिति बेहतर होगी. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. कोई काम जल्दबाजी में करने से बचें. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृश्चिक
आत्मविश्वास बढ़ेगा. धन निवेश से लाभ होगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

Advertisement

धनु
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. काम में मन लगेगा. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे.

जरूरी टिप-आलस्य से बचें
शुभ रंग- नारंगी
उपाय- पक्षियों को रोटी खिलाएं

मकर
हर काम सावधानी से करें. लोगों से उलझने से बचें. करियर बदलने की योजना ना बनाएं. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसले करें. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- किसी गरीब को अनाज दान करें

कुंभ
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. नकारात्मक सोच से बचना होगा. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. व्यापार में लाभ के रास्ते खुलेंगे.

जरूरी टिप-जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- आसमानी
उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

मीन
उधार लेनदेन से बचना होगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. आपके खर्चे बढ़ेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें. आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

उपाय
पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और पिंडदान करें. अनाज और जल का दान करें. गाय, कौआ, कुत्ते को भोजन खिलाएं. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं. पितरों से प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 28 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों को कंट्रोल करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 28 सितंबर 2026 मीन राशिफल: सूझबूझ से कार्य करेंगे, मूल्यवान भेंट मिलेगी |
    आज 28 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आलस्य का त्याग करें,  कार्ययोजनाएं सवारें |
    आज 28 सितंबर 2026 मकर राशिफल: नियंत्रण बढ़ाएं, मेल मुलाकात बढ़ेंगी |
    आज 28 सितंबर 2026 धनु राशिफल: तेजी से काम निकालेंगे, मनोबल ऊंचा  होगा |
    आज 28 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभ परिणाम पाएंगे,  लाभ प्रतिशत मध्यम रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे |
    आज 28 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जोखिम न लें,  स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: खानपान संवरेगा,  सुख बढ़ा रहेगा |
    आज 28 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: आदरभाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे
    Advertisement