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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2026: आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 27 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
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पंचांग- 27 अगस्त 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- श्रावण
अमांत- श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- अगस्त 26 07:59 AM – अगस्त 27 09:09 AM
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- अगस्त 27 09:09 AM – अगस्त 28 09:48 AM

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नक्षत्र
धनिष्ठा- अगस्त 27 12:47 AM – अगस्त 28 02:15 AM
शतभिषा- अगस्त 28 02:15 AM – अगस्त 29 03:13 AM

योग
शोभन- अगस्त 26 07:58 AM – अगस्त 27 07:55 AM
अतिगण्ड- अगस्त 27 07:55 AM – अगस्त 28 07:27 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:11 AM
सूर्यास्त- 6:45 PM
चन्द्रोदय- अगस्त 27 6:22 PM
चन्द्रास्त- अगस्त 28 6:02 AM

अशुभ काल
राहू- 2:02 PM – 3:37 PM
यम गण्ड- 6:11 AM – 7:45 AM
कुलिक- 9:19 AM – 10:54 AM
दुर्मुहूर्त- 10:22 AM – 11:13 AM, 03:24 PM – 04:14 PM
वर्ज्यम्- 05:02 AM – 06:44 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:03 PM – 12:53 PM
अमृत काल- 03:12 PM – 04:54 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 AM – 05:23 AM

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