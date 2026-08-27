आज 27 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना

कला प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. व्यवसाय में सुधार से मनोबल ऊंचा रहेगा. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्याें को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. सुख सौख्य रहेगा. समकक्ष भरोसा जीतेंगे. सफलता बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्य पर जोर बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रचनात्मक कार्याें पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्याें में आगे रहेेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ अपेक्षित बना रहेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. आर्थिक पक्ष संवरेगा. बचत कार्याें को बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे. प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. सभी विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ बढ़ाएंगे. कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं उपयोग करें. सृजन रखें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

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