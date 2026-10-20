Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 अक्टूबर 2026: आज 20 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 20 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी- अक्टूबर 19 10:52 AM – अक्टूबर 20 12:50 PM
शुक्ल पक्ष दशमी- अक्टूबर 20 12:50 PM – अक्टूबर 21 02:12 PM
नक्षत्र
श्रवण- अक्टूबर 19 03:38 PM – अक्टूबर 20 06:02 PM
धनिष्ठा- अक्टूबर 20 06:02 PM – अक्टूबर 21 07:47 PM
योग
शूल- अक्टूबर 20 12:34 AM – अक्टूबर 21 12:49 AM
गण्ड- अक्टूबर 21 12:49 AM – अक्टूबर 22 12:32 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:29 AM
सूर्यास्त- 5:53 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 20 2:16 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 21 1:39 AM
अशुभ काल
राहू- 3:02 PM – 4:28 PM
यम गण्ड- 9:20 AM – 10:46 AM
कुलिक- 12:11 PM – 1:37 PM
दुर्मुहूर्त- 08:46 AM – 09:32 AM, 10:56 PM – 11:46 PM
वर्ज्यम्- 10:20 PM – 12:03 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM – 12:34 PM
अमृत काल- 06:34 AM – 08:20 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 AM – 05:41 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 19 03:38 PM- अक्टूबर 20 06:29 AM