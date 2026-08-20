Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 अगस्त 2026: आज 20 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 जुलाई 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आषाढ़
अमांत- आषाढ़
तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी- जुलाई 20 03:30 AM- जुलाई 21 04:03 AM
शुक्ल पक्ष अष्टमी- जुलाई 21 04:03 AM- जुलाई 22 05:16 AM
नक्षत्र
हस्त- जुलाई 19 06:11 PM- जुलाई 20 07:09 PM
चित्रा- जुलाई 20 07:09 PM- जुलाई 21 08:49 PM
योग
शिव- जुलाई 19 07:22 PM- जुलाई 20 06:36 PM
सिद्ध- जुलाई 20 06:36 PM- जुलाई 21 06:25 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 5:56 AM
सूर्यास्त- 7:10 PM
चन्द्रोदय- जुलाई 20 11:34 AM
चन्द्रास्त- जुलाई 20 11:19 PM
अशुभ काल
राहू- 7:35 AM- 9:14 AM
यम गण्ड- 10:54 AM- 12:33 PM
कुलिक- 2:12 PM- 3:51 PM
दुर्मुहूर्त- 12:59 PM- 01:52 PM, 03:38 PM- 04:31 PM
वर्ज्यम्- 03:42 AM- 05:25 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:06 PM- 12:59 PM
अमृत काल- 12:54 PM- 02:34 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:20 AM- 05:08 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- जुलाई 19 06:11 PM- जुलाई 20 05:56 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- जुलाई 19 06:11 PM- जुलाई 20 05:56 AM