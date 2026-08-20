आज 20 अगस्त 2026 मकर राशिफल: लोगों का विश्वास जीतेंगे, बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान दें

आर्थिक कार्यों को परिणाम तक पहुंचाने में आगे होंगे. वाणिज्यिक क्षेत्रों में तेजी रहेगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. पेशेवर उचित स्थिति बनाए रखेंगे. विविध विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत में संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में गति आएगी. समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. हर ओर अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.
नौकरी व्यवसाय- करियर में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में तेजी रखेंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ेगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.
धन संपत्ति- वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक के मामले बल पाएंगे. अनुकूल बना रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.
स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग रखेंगे.
आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी दिखाएंगे.
शुभ अंक : 2, 8 और 9
शुभ रंग : पीतवर्ण