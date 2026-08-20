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आज 20 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, सबका साथ बना रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 20 August 2026, Cancer Horoscope Today: संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

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cancer horoscope
cancer horoscope

मित्रों की खुशी में शामिल होंगे. प्रियजन के साथ वक्त बिताएंगे. साहस पराक्रम से आर्थिक गतिविधियों को संतुलित रखेंगे. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- अनुशासन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. कारोबार में सक्रियता रहेगी. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों पर फोकस होगा. विभिन्न कार्यों में विश्वास बना रहेगा. जोखिम ले सकते हैं. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- सपरिवार भ्रमण पर जा सकते हैं. उत्साह उमंग से माहौल सहज रहेगा. घर का वातावरण ऊर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- शिक्षा पर जोर होगा. व्यक्तित्व निखरेगा. जीेवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

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