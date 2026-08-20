आज 20 अगस्त 2026 मीन राशिफल: अवरोध दूर होंगे, निजी विषयों पर फोकस रहेगा

भाग्य की राह आसान होगी. आस्था और विश्वास बल पाएगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. चर्चा संवाद के उचित समय का इंतजार करेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे. कामकाज में विरोधियों की संख्या कम होगी. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जनकार्यों से जुडेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में जीत हासिल करेंगे. सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेगा. जोखिम लेंगे. लंबी अवधि की योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- सबका समर्थन बना रहेगा. संबंधों में विश्वास बना रहेगा. अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलेगा.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तीर्थ पर जाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : पीला

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