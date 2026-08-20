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आज 20 अगस्त 2026 तुला राशिफल: सही तरीके से जिम्मेदारियां निभाएंगे, न करें ये एक बड़ी गलती

Aaj ka Tula Rashifal 20 August 2026, Libra Horoscope Today: साहस से सफलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. आपसी विमर्श और सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी.

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घर के लोग आपसी सहयोग बनाए रखेंगे. बचत व संग्रह पर जोर बना रहेगा. अपनों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे. साख सम्मान बल पाएगा. आयोजनों से जुड़ सकते हैं. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे. आपसी विमर्श और सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रस्ताव मिलेंगे. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृदिृध होगी. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. संरक्षण पर जोर होगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह बल पाएंगे. निजी विषयों में विश्वास बना रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. मित्रों के संग सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे. वाण्ी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : वासंती

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