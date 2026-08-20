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आज 20 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 August 2026, Aquarius Horoscope Today: प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सहज जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

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aquarius horoscope
aquarius horoscope

पैतृक मामलों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. पेशेवर वरिष्ठों से भेंट होगी. चर्चा के लिए उचित अवसर बनेंगे. कार्य व्यापार में उन्नति और विस्तार पर बल रहेगा. कामकाजी लक्ष्य साधने में सबका सहयोग रहेगा. विभिन्न कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारेंगे. प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सहज जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति में वृद्धि होगी. वाणिज्यिक कार्य पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.

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प्रेम मैत्री- स्वजनों संग वक्त बिताएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परिजनों संग भेंट चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों में परस्पर सहयोग रखेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों से सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.

आज आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : पीतांबर

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