आज 20 अगस्त 2026 धनु राशिफल: लिखापढ़ी में चूक न करें, न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं

निवेश पर जोर होगा. वाणिज्यिक लक्ष्य की कोशिश बनाए रखें. पेशेवर मामलों में समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. निवेश के मामले गति लेंगे. दूर देश के कार्यों में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में दबाव रह सकता है. जोखिम से बचें. लेनदेन में धैर्यवान बने रहें. वित्तीय मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषय गति पाएंगे. लिखापढ़ी में चूक न करें.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाने में जल्दबाजी से बचें. सावधानी सजगता बनाए रहें. नीति नियमों का पालन रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में समय देंगे. आपसी विश्वास बना रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में अवसर का इंतजार करें. मित्रों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सजगता रखें. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें. मनोबल रखें.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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