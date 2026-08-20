आज 20 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, कैसा रहेगा आज का दिन

घर से नजदीकी के प्रयास बनाए रखेंगे. निजी यात्रा पर जा सकते हैं. अपनों के साथ सहजता बनाए रखें. परिजनों संग वक्त बिताएंगे. व्यक्तिगत विषयों में पहल का भाव रहेगा. स्वार्थ की भावना से बचें. संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथिजन का आना संभव है. प्रबंधकीय मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. संकीर्णता को त्यागें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी वातावरण अनुकूल रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ेगा. हित संरक्षण में आग रहेंगे. कारोबार में वृद्धि होगी. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों पर फोकस बढ़ेगा. परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लें. निजी विषयों में धैर्य बनाए रखें. जल्दबाजी न करें. घर से करीबी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहें. परस्पर संवाद बढ़ाएं. अतिउत्साह में न आएं. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. बड़प्पन से काम लें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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