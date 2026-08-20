आज 20 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: अच्छी खबर होगी प्राप्त, कार्यशैली प्रभावित रहेेगी

भाई बंधुओं के साथ मिलकर रहेंगे. सामाजिक दायरा बड़ा होगा. आपसी मदद व सहयोग की भावना बढ़ेगी. विविध प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साहस प्रदर्शन में सहज होंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से सहकार बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. विभिन्न प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. सहकारिता व टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा बल पाएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने से बचेंगे. विविध कार्यों से लाभ उठाएंगे. विस्तार पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- सबका साथ बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संबंधियों से तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न गतिविधियां नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. समभाव रखें.

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शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : खाकी

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