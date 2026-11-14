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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 नवंबर 2026: आज 14 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 14 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 14 नवंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक

तिथि
शुक्ल पक्ष पंचमी- नवंबर 13 08:42 PM- नवंबर 14 11:24 PM
शुक्ल पक्ष षष्ठी- नवंबर 14 11:24 PM- नवंबर 16 02:01 AM

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नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा- नवंबर 13 05:17 PM- नवंबर 14 08:24 PM
उत्तराषाढ़ा- नवंबर 14 08:24 PM- नवंबर 15 11:28 PM

योग
शूल- नवंबर 14 05:22 AM- नवंबर 15 06:22 AM
गण्ड- नवंबर 15 06:22 AM- नवंबर 16 07:15 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:43 AM
सूर्यास्त- 5:38 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 14 10:53 AM
चन्द्रास्त- नवंबर 14 9:41 PM

अशुभ काल
राहू- 9:27 AM- 10:49 AM
यम गण्ड- 1:33 PM- 2:54 PM
कुलिक- 6:43 AM- 8:05 AM
दुर्मुहूर्त- 08:11 AM- 08:54 AM
वर्ज्यम्- 05:25 AM- 07:13 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM- 12:32 PM
अमृत काल- 02:58 PM- 04:46 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:08 AM- 05:56 AM

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शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 15 06:44 AM- नवंबर 15 11:28 PM

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