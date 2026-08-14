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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अगस्त 2026: आज 14 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 14 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 14 अगस्त 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - श्रावण
अमांत - श्रावण

तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- अगस्त 13 08:41 PM- अगस्त 14 06:47 PM

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नक्षत्र
पूर्व फाल्गुनी - अगस्त 14 04:38 AM- अगस्त 15 03:42 AM

योग
परिघ - अगस्त 13 12:15 PM- अगस्त 14 09:28 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 5:50 AM
सूर्यास्त - 7:02 PM
चन्द्रोदय - 7:21 AM
चन्द्रास्त - 8:01 PM

अशुभ काल
राहू - 10:47 ए एम से 12:26 पी एम
यम गण्ड - 03:44 पी एम से 05:23 पी एम
कुलिक - 07:29 ए एम से 09:08 ए एम
दुर्मुहूर्त - 08:28 ए एम से 09:21 ए एम, 12:52 पी एम से 01:45 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
अमृत काल - 09:33 पी एम से 11:05 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:23 ए एम से 05:06 ए एम

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