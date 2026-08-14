आज 14 अगस्त 2026 मकर राशिफल: अतिश्रम से बचें, सामंजस्य रखें

कार्यगति में सहजता बनाए रखें.दबाव में लक्ष्य से समझौता न करें.सजगता से कार्य करते रहें.सेहत के प्रति सावधानी बढ़ाएं.लेनदेन में सतर्क रहें.अफवाहों व भ्रम में न आएं.सीख सलाह को महत्व देंगे.भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.अनजान पर भरोसा करने से बचें.अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है.आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखेंगे.रक्त संबंधियों का सहयोग पाएंगे.धैर्य से राहें बनेंगी.सीख सलाह बनाए रखेंगे.नियम कानून के साथ आगे बढ़ें.प्रबंधन बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति रहेगी.नीतिगत विषयों में स्पष्टता बनाए रहेंगे.निर्णय में धैर्य दिखाएंगे.धूर्तजन की बातों में न आएं.नए लोगों से दूरी रखें.बड़ों का सानिध्य रखें.

धन संपत्ति-- लेनदेन में स्पष्टता रखें.जल्दबाजी में समझौते नहीं करें.कार्यसूची बनाएं.प्रबंधन पर ध्यान दें.बजट से चलें.महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं.बड़प्पन की भावना रखें.

प्रेम मैत्री- घर के लोगों से सीख सलाह बनाए रखें.अनुभव का लाभ उठाएं.अहंकार व जिद न करें.परिजनों की सलाह से आगे बढ़ें.भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें.आवश्यक सूचना मिल सकती है.वार्तालाप में सतर्कता रखें.प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी.साथी को आदर सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी मदद से आगे बढ़ें.शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें.स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें.अतिश्रम से बचें.सामंजस्य रखें.

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहनशक्ति बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक समान

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