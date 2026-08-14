आज 14 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: आय सामान्य रहेगी, बजट से आगे बढ़ें

पेशेवर दबाव से प्रभावित न हों.निवेश में धैर्य से काम लें.विदेश के कार्यों में सक्रियता आएगी.लेनदेन में चूक करने से बचें.ढिलाई व लापरवाही से बचें.खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं.कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी.सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे.प्रलोभन में न आएं.न्यायपूर्वक बढ़ने की कोशिश रखें.स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.संस्कारों को बढ़ावा देंगे.पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे.रिश्तेदारों से सीख सलाह रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में हड़बड़ी से बचें.करियर के मामलों में सजगता बनाए रखें.व्यापार में स्पष्टता रखें.पेशेवरों का भरोसा जीतें.कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे.
धन संपत्ति-- आर्थिक नियमों का पालन रखें.बड़ो के निर्देशों को मानें.निवेश में रुचि रहेगी.विविध मामले पूर्ववत् बने रहेंगे.आय सामान्य रहेगी.बजट से आगे बढ़ें.
प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से संबंध संवारेंगे.आपसी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे.वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा.सुख सामंजस्य में वृद्धि होगी.मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें.भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं.लोगों का भरोसा जीतें.संबंधियों का सम्मान रखें.प्रेम के मामले में सजग रहें.
स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें.व्यवहार व्यक्तित्व सामान्य रहेगा.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.मनोबल बना रहेगा.तैयारी बढ़ाएं.
आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.नियम से चलें.
शुभ अंक : 5, 6 और 8
शुभ रंग : सिल्वर