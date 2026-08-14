आज 14 अगस्त 2026 तुला राशिफल: मनोरंजन पर जाएंगे, प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा

करियर में संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा.कार्यक्षेत्र में नवीन अवसर बनेंगे.उत्साह से काम लेंगे.तेज सुधार से संकेत बने हुए हैं.कारोबार में साहस पराक्रम से उचित स्थान पाएंगे.कामकाज में उन्न्नति बनाए रखेंगे.प्रबंधन में सफलता पाएंगे.श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.नियंत्रित जोखिम उठाएंगे.सहयोग की सोच रखंेगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.लाभ और प्रभाव में वृद्धि रहेगी.विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी.मितभाषी बने रहेंगे.सफलता बढ़त पर रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा.कारोबारी अपेक्षित लाभ अर्जित करेंगे.पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे.अनुकूलता प्रतिशतऊंचा होगा.आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.
धन संपत्ति-- वाणिज्यिक हितों को साधेंगे.आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखेंगे.इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.जीवनस्तर संवार पर रहेगा.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.
प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी.निजी मामले सुखद बने रहेंगे.नजदीकी संबंध बेहतर बनेंगे.भावनात्मक संतुलन रखेंगे.प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा.एक दूसरे का ख्याल रखेंगे.मित्र प्रसन्न रहेंगे.मित्रों का समर्थन पाएंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.भेंटवार्ता में सफल रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहयोगियों पर भरोसा रखें.
शुभ अंक : 5, 6 और 8
शुभ रंग : हीरे के समान