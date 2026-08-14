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आज 14 अगस्त 2026 धनु राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.आदर स्नेह बनाए रखेंगे.प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे.संबंधों में सुधार होगा.साख सम्मान बढ़त पर रहेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाग्य से राह आसान होगी.अधिकांश मामले सकारात्मक बने रहेंगे.धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से जुडेंगे.भक्ति एवं आस्था बल पाएगी.पेशेवर मामले सधेंगे.निसंकोच आगे बढेंगे.संसाधनों में वृद्धि होगी.पेशेवर अच्छा करेंगे.आत्मविश्वास को बल मिलेगा.बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा.परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे.अवरोध स्वतः दूर होंगे.विविध उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.सहज संकोच में कमी आएगी.साख सम्मान बढ़त पर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार मनोनुकूल रहेगा.करियर की योजनाओं में गति आएगी.अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.प्रतिष्ठित कार्यों से जुड़ेंगे.बड़ी सोच रखेंगे.वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा.

धन संपत्ति-- वित्तीय लाभ एवं व्यवस्था मजबूत बनेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.पैतृक पक्ष मे सुधार आएगा.चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.महत्वपूर्ण कार्य सहजता से करेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मकता बढ़त पाएगी.संबंधों में रुचि रहेगी.मन की बात कह पाएंगे.प्रेम पक्ष संवार पाएगा.मेलजोल के अवसर बनेंगे.अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.आदर स्नेह बनाए रखेंगे.प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे.संबंधों में सुधार होगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसरों को भुनाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.भरोसा बढ़ेगा.सक्रियता बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.आस्था रखें. 

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : चंदन समान

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