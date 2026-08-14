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आज 14 अगस्त 2026 मीन राशिफल: सहयोग की भावना रखें, व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा

Aaj ka Meen Rashifal 14 August 2026, Pisces Horoscope Today: सेहत से जुड़े पूर्व मामले संवरेंगे.खानपान में सजग रहेंगे.रहन सहन सामान्य रहेगा.अधिक वजन उठाने से बचें.सहयोग की भावना रखें

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pisces horoscope
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आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें.रुटीन गतिविधियों को बढ़ावा दें.पेपरवर्क में सतर्कता बरतें.सफेदपोष ठगों से बचाव रखें.विवेक विनम्रता बनाए रहें.कार्यक्षमता को बल मिलेगा.श्रमशीलता में वृद्धि होगी.मेहनत से जगह बनाए रखेंगे.चर्चा में संकोच दिखा सकते हैं.व्यवसायिक विषयों में गति आएगी.लेनदेन में सजगता बढ़ाएं.कार्यों में मेहनत और अनुशासन बनाए रखें.नियम पालन पर जोर रखें.कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे.रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा.जोखिम नहीं लें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर पक्ष पर बल बना रहेगा.कला कौशल को बढ़ावा मिलेगा.समकक्ष सहयोगी रहेंगे.आवश्यक कार्यों में गति रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.उचित परिणाम के लिए प्रयासरत रहेंगे.

धन संपत्ति-- वित्तीय गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे.विविध प्रयासों पर फोकस रखेंगे.लेनदेन में सतर्कता बढ़ाएंगे.कारोबारी मामले संवरेंगे.सम प्रबंधन पर जोर होगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.

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प्रेम मैत्री- स्वजनों की अनदेखी से बचेंगे.आदर और प्रेम बनाए रखें.व्यक्तिगत संबंधों मेें सहजता रहेगी.रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा.मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.अपनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे.अपनों की बात की अनदेखी न करें.दीर्घकालिक मामले बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत से जुड़े पूर्व मामले संवरेंगे.खानपान में सजग रहेंगे.रहन सहन सामान्य रहेगा.अधिक वजन उठाने से बचें.सहयोग की भावना रखें.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सतर्क रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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