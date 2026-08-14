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आज 14 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: निसंकोच कार्य करेंगे, मनोबल ऊंचा होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 August 2026, Scorpio Horoscope Today: सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा.सुख संरक्षण बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.आत्मविश्वासऊंचा रहेगा.निसंकोच कार्य करेंगे.मनोबल ऊंचा होगा.

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scorpio horoscope
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कार्यक्षेत्र में वांछित फल परिणाम बनेंगेे.प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.प्रतिभा प्रदर्शन से लाभ बढ़ाएंगे.लक्ष्य साधने पर जोर होगा.चर्चा संवाद प्रभावी रहेगा.उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कला कौशल बनाए रखेंगे.प्रबंधकीय मामलों में वृद्धि होगी.विविध प्रयासों को बढ़ावा देंगे.जिम्मेदारों और बड़ों का साथ बनाए रखेंगे.सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे.सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी.सभी सहयोगी बने रहेंगे.आवश्यक यात्रा पर जा सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक कार्य गति लेंगे.योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे.कामकाज में सक्रियता लाएंगे.पेशेवर प्रयासों में शुभता रहेगी.नेतृत्व का भाव रहेगा.अनुभवियों का साथ मिलेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा.विविध मामले उम्मीद से अच्छे रहेंगे.इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.धन संपत्ति के मामले संवार पर रहेंगे.भवन व वाहन की खरीदी संभव है.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बनाए रहेंगे.निजी मामले पक्ष में बनेंगे.रिश्तों में उूर्जा रखेंगे.सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.सबसे मिलकर चलेंगे.भावनात्मकता में वृद्धि होगी.चर्चाएं सफल होंगी.भाव प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे.प्रियजनों से भेंट होगी.अपनों का सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा.सुख संरक्षण बढ़ाएंगे.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.आत्मविश्वासऊंचा रहेगा.निसंकोच कार्य करेंगे.मनोबल ऊंचा होगा.


आज का उपाय: महिषासुरमर्दिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.सहयोग का नजरिया रखें.

शुभ अंक : 5, 6 और 9

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शुभ रंग : मरून

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