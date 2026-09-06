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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 सितंबर 2026: आज 6 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 6 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 6 सितंबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - भाद्रपद
अमांत - श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष दशमी- सितंबर 05 09:53 PM- सितंबर 06 07:29 PM
कृष्ण पक्ष एकादशी- सितंबर 06 07:29 PM- सितंबर 07 05:04 PM

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नक्षत्र
आद्रा - सितंबर 05 09:30 PM- सितंबर 06 07:52 PM
पुनर्वसु - सितंबर 06 07:52 PM- सितंबर 07 06:14 PM

योग
सिद्धि - सितंबर 05 12:46 PM- सितंबर 06 09:44 AM
व्यातीपात - सितंबर 06 09:44 AM- सितंबर 07 06:40 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:14 AM
सूर्यास्त - 6:36 PM
चन्द्रोदय - सितंबर 06 12:48 AM
चन्द्रास्त - सितंबर 06 3:05 PM

अशुभ काल
राहू - 5:03 PM- 6:36 PM
यम गण्ड - 12:25 PM- 1:58 PM
कुलिक - 3:30 PM- 5:03 PM
दुर्मुहूर्त - 04:57 PM- 05:46 PM
वर्ज्यम् - 05:19 AM- 06:48 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:00 PM- 12:49 PM
अमृत काल - 10:32 AM- 12:02 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:38 AM- 05:26 AM

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